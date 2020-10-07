Известная модель Памела Андерсон показала себя в необычном виде

На фото красотка позировала в белых трусиках и топе. Модель дополнила образ стильными сапожками на каблуке. Волосы у Андерсон были распущены, а в руках она держала железный механизм. Памела соблазнительно расставила ноги, демонстрируя их идеальность. Бюст еле вместился в обтягивающую ткань, что сделало фото максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Афродита, эталон красоты"

Сообщалось, что популярная модель и актриса Памела Андерсон решила "окунуться в прошлое".

На снимке молодая Памела Андерсон позирует на фоне океана, а из одежды на красотке лишь монокини, который лишний раз подчеркивает роскошные формы легендарной модели, на радость фанатов.

Мы писали, что американская актриса и модель Памела Андерсон опубликовала жаркий снимок в стиле "королевы Малибу".

В этот раз легенда решила напомнить о юности и похвасталась жарким фото, на котором позировала в довольно пикантном и смелом монокини, совсем не прикрывающем ее формы и даже подчеркивающим бюст.

Напомним, Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное

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