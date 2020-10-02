Известная модель Памела Андерсон показала, как проводит утро

Памела в этот раз сидела в халате, который практически не закрывал бедра. Андерсон сидела на лавочке, а в руках держала чашку кофе. Памела улыбалась на камеру, а волосы оставила распущенными. У звезды наряд немного сполз на плече, поэтому снимок вышел довольно пикантным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 12 тысяч лайков и написали комментарии:

"Смех и радость = Памела", "Люблю", "Памела по своей сути! радость!", "Безумно красивая".

Мы сообщали, что легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон показала фигуру в спортзале.

Так, красотка порадовала снимком в сториз, в котором она позирует в купальнике.

Красотка слегка выгнулась, демонстрируя аппетитную пятую точку. При этом артистка опиралась руками и ногами о тренажер. Модель резко повернула голову вбок, отчего ее волосы легли красивой волной на лице.

Сообщалось, что легендарная голливудская актриса и модель Памела Андерсон похвасталась роскошной фигурой в одной ночнушке.

«Любовь-это качество внимания, которое мы уделяем вещам. 🌸 Хороший человек заставляет тебя чувствовать себя как хорошая девушка», - говорится в сообщении.

Напомним, Памела Андерсон распахнула прозрачный халатик, завлекая в бассейн

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в тесном купальнике приняла жаркую позу возле тренажера

Также Politeka сообщала, что влажная Памела Андерсон очаровала раскованным видом топлес



