Культовая американская актриса Памела Андерсон соблазнила поклонников, элегантно умостившись на кровати

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

«Проживите 1120 часов (с моей мамой), тогда и поговорим», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в одном халате, элегантно умостившись на кровати. При этом по поводу прически знаменитость особенно не утруждалась, что придало фотографии естественности.

Фанаты знаменитости активно лайкали фотографию с кумиром. Всего за несколько минут снимок набрал больше пяти тысяч «сердечек». Однако комментировать кадр с Андерсон поклонники явно не спешили.

Как сообщалось до этого, модель и актриса Памела Андерсон соблазнила формами, избавившись от белья и прикрыв сладкие места одеялом

«Пятница управляется Венерой, а питается любовью», - говорится в сообщении.

На снимке Андерсон без белья застыла перед окном, прикрыв интимные места одеялом. Однако, благодаря позе, в кадр попали невероятные изгибы красотки, что привело в восторг ее поклонников. Люди восхищались неувядающими формами красотки, буквально "закапывая" ее в комплиментах.

Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках

А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин

Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное