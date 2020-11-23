Культовая американская актриса Памела Андерсон соблазнила поклонников, элегантно умостившись на кровати
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.
«Проживите 1120 часов (с моей мамой), тогда и поговорим», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Андерсон позирует в одном халате, элегантно умостившись на кровати. При этом по поводу прически знаменитость особенно не утруждалась, что придало фотографии естественности.
Фанаты знаменитости активно лайкали фотографию с кумиром. Всего за несколько минут снимок набрал больше пяти тысяч «сердечек». Однако комментировать кадр с Андерсон поклонники явно не спешили.
София Ротару оказалась в эпицентре скандала в России, досталось Пугачевой: "В отличие от той же Алки..."
Растрепанная Полякова впечатлила внешним видом после пьянки с Ефросининой и Плакидюк: «Головка бо-бо»
Беда настигла звезду "Квартал 95" накануне дня рождения: фото "увечий"
Русская Кардашьян "разорвала" купальник своими невероятными размерами: "Искусство соблазна"
Как сообщалось до этого, модель и актриса Памела Андерсон соблазнила формами, избавившись от белья и прикрыв сладкие места одеялом
«Пятница управляется Венерой, а питается любовью», - говорится в сообщении.
На снимке Андерсон без белья застыла перед окном, прикрыв интимные места одеялом. Однако, благодаря позе, в кадр попали невероятные изгибы красотки, что привело в восторг ее поклонников. Люди восхищались неувядающими формами красотки, буквально "закапывая" ее в комплиментах.
Напомним, неугомонная Памела Андерсон раздвинула ноги в крохотных трусиках
А еще Politeka писала, что Памела Андерсон в обтягивающем купальнике напомнила, чем соблазняет мужчин
Также Politeka сообщала, что Памела Андерсон задрала ножки, засветив самое интересное