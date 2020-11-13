Популярная американская модель и актриса Памела Андерсон впечатлила красотой, прикрыв упругие формы одним одеялом
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Пятница управляется Венерой, а питается любовью», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Андерсон без белья, элегантно прикрывшись одеялом. При этом знаменитость застыла в идеальной позе демонстрирует упругие «дары природы», что привело в восторг ее поклонников.
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«Само блаженство», «я скучаю за тобой, легенда!», «вот то вид. Настоящая красота!», «безупречные формы», - пишут они.
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Памела предстала в белоснежной рубашке. Из декольте выглядывали груди и соблазняли своей формой.
На звезде также были красивые туфельки на шпильке. Модель игриво закинула ножку, сверкнув идеальным бедром - это блаженство для всех фанатов.
В руке известная блондинка зажала розовую сумочку.
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