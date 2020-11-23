Популярна співачка Анна Седокова вирішила подражнити фанатів, показавшись в різних гарячих нарядах

Як повідомляє Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

Так, співачка вирішила постати перед камерою в різних спокусливих нарядах: міні-спідниці з кофтою, облягаючому топі без білизни, спортивному вбранні з декольте і не тільки. При цьому красуня елегантно обдаровувала фанатів дивовижною посмішкою. Це справило ефект «бомби» серед них.

«Як красиво і стильно», «дуже стильно виглядаєш. І досить креативно», «розмірчик малуватий», «ааа, як же я хочу. Кожна модель просто кайф», «воу воу, легше», «Всесвіт завжди дарує диво», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що українська співачка Анна Седокова показала, як розслабляється після вдалого дня, і попросила про допомогу

"Терміново потрібна ваша допомога! Це я така щаслива після дня навчання хочу у вас поцікавитися. Адже ви про мене багато знаєте? А я про вас небагато. Напишіть, будь ласка в коментах нижче скільки вам років (можна приблизно) і що на моїй сторінці вам найбільше подобається. Чому на мене підписані й чого б хотілося більше!",- попросила співачка.

Нагадавши, Седокова показала кругленький животик в облягаючому платті й приголомшила визнанням:»вагітність – це...".

Як повідомляла Politeka, Седокова в образі тигриці пригорнула до чоловіка, переборщивши з відвертістю: "язик...Що з ним?".

Також Politeka писала, що самовпевнена Седокова виставила солодке місце крупним планом:"припиніть грати зі своїм тілом".