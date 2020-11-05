Известная украинская певица Анна Седокова показала, как расслабляется после удачного дня, и попросила о помощи

Звезда опубликовала пост в Инстаграм с призывом к своим поклонникам, сообщает Politeka.net.

«Срочно нужна ваша помощь! Это я такая счастливая после дня обучения хочу у вас поинтересоваться. Ведь вы обо мне много знаете? А я о вас немного. Напишите пожалуйста в комментах ниже сколько вам лет ( можно примерно ) и что на моей странице вам больше всего нравится. Почему на меня подписаны и чего бы хотелось больше!», - попросила певица.

На новом фото она расслабленно валяется на диване, раскинув руки и прикрыв один глаз. При этом на ее лице видна довольная улыбка.

Поклонники Седоковой тут же принялись отвечать на ее просьбу, при этом не забывая комментировать и фото знаменитости.

«Люблю рыженькую Анечку ещё с ВИАГРЫ», «Вы красивая, сексуальная, сильная женщина», «Вы очень открытая и душевная очень и детки Ваши классные, смотрю Вас с удовольствием», «Глаза у вас светятся», «Вы такая Красивая», «Анна от вас такая энергетика идёт, представляю с вами вживую встретиться, Вау», «От вас исходит такая энергетика бешеная», - пишут люди.

Напомним, Седокова показала округлившийся животик в облегающем платье и ошеломила признанием: «Беременность – это…».

Как сообщала Politeka, Седокова в образе тигрицы прильнула к мужу, переборщив с откровенностью: "Язык...Что с ним?".

Также Politeka писала, что самоуверенная Седокова выставила сладкое место крупным планом: "Прекратите играть со своим телом".