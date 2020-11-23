Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, показала сміливий образ у червоному костюмі

Пишногруда модель із зовнішністю звикла до того, що її порівнюють з Кім Кардашьян і засипають компліментами, вихваляючи образи. Дівчина довгий час показувала в соціальній мережі Instagram тільки образи з сукнями і акуратними аксесуарами і лише останнім часом трохи відійшла від свого стилю.

Тепер в її профілі можна знайти фото, на яких Гюль позує в бікіні, в незвичайній білизні з м'якої рожевої тканини і пікантні кадри, на яких Бахарі ледь приховує груди. З кожним разом фото стають все сміливіше, тому палкі фото почали також з'являтися і на фан-акаунтах.

На одному з таких знімків Гюль засвітила груди в незвичайному червоному ТОПі з вирізом, так як їй було важко приховати сам бюст шостого розміру крихітним клаптиком тканини. Для вдалої демонстрації форм Бахарі зігнулася перед об'єктивом і повернулася до нього боком.

"Просто приголомшливо красива мила ❤; Благослови свою прекрасну душу😍 🤩 🤤 🔥; чудово❤; красиво❤; чудово😍; Ти така красива, я хочу поцілувати тебе в губи😘; така красуня 🔥; абсолютно мило; Господи, помилуй; дуууже красиво! ❤ ️ ; Красива молода жінка; Одна з них трісне і засвітиться .... ти будеш світитися всю ніч 😆; Гаряча дівчина".

Раніше ми також писали, що пишнотіла модель любить хвалитися яскравими і вельми сміливими нарядами, так як володіє незвичайною зовнішністю і миє показати гідності без збентеження на камеру.

Гюль на одному зі своїх класичних фото розбурхала виглядом неприродно тонкої талії в поєднанні з величезними стегнами і бюстом шостого розміру. При цьому її образ в гірчичному костюмі, що складається з топа зі спущеними рукавами з глибоким декольте, а також спідниці-олівця із завищеною талією не залишив шанувальників байдужими.

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