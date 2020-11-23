Супермодель Ніколь Потуральски, яка раніше зустрічалася з актором Бредом Піттом, захопила фігурою в тісній сукні

Як повідомляє Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Оскільки ми всі залишаємося вдома, я знову можу надіти всі свої літні сукні ...» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Потуральскі позує, сидячи на крою ванни в тісній сукні, яка до непристойності обтягує її пружні принади.

"Малятко, зупинись" « "неймовірно спокусливо вийшла»," вау, гаряча крихта«, " красиво виглядаєш, Ніколь!", "бездоганні форми! Обожнюю тебе", "Ти найкрасивіша у світі", - пишуть її шанувальники.

До цього ми повідомляли, що відома модель Ніколь Потуральскі, колишня кохана Бреда Пітта, показала себе на прогулянці.

На фото Ніколь показала себе в топіку і штанях. Зірка посміхалася, а волосся залишила розпущеним. Красуня вийшла в такому образі на прогулянку, адже на вулиці світило сонечко. Дівчина не соромилася показати точену фігуру і плоский животик, який визирав з наряду.

"Паморочиться в неділю, як торнадо", - підписала фото Ніколь.

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