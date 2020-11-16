Немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывали роман с голливудским актером Брэдом Питтом, показала нежный образ в спальне

Как сообщает Politeka.net, знаменитая красавица разместила личные фото на своей странице в соцсети "Инстаграм". На этот раз девушка предстала перед поклонниками в белом топе на завязках, который подчеркнул ее соблазнительную грудь.

На одном из снимков Николь Потуральски позирует рядом с незастеленной кроватью, судя по всему, она лишь недавно покинула свое роскошное ложе. Модель показала свое прекрасное лицо с чуть лукавой улыбкой, которое осветили солнечные лучи из окна. На другом кадре она сфотографировалась спиной, обернувшись через плечо, и продемонстрировала, что на ней нет бюстгальтера.

Пользователи социальной сети принялись восхвалять красоту Николь в комментариях под постом:

"Сияющая"; "Солнечная"; "Красиво и мило"; "Великолепная Нико 🔥"; "Ангельское солнце ☀️ 💛"; "Прекрасная королева"; "Безупречная"; "Ты великолепна"; "№1 в мире"; "Твои глаза..."; "Ошеломительная"; "Моя принцесса"; "Ты выглядишь идеально. У тебя красота, которая заставляет сердце биться чаще"; "Мой любимый ангел в инстаграме, такая красивая 💗😍"; "Ого, первая картинка классная, а ты просто потрясающе сексуальная"; "Эта девушка - абсолютный ангел. Делает мой день каждый раз, когда я смотрю на нее. Супермодель вызывает флюиды, но никакой ерунды".

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