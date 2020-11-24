Курс валют в Україні 24 листопада змусить гривню "рятуватися втечею", посилення позицій долара і євро налякають гравців

Таким є прогноз фахівців з національного регулятора, розповідає Politeka.

Стодоларовий "американець" сьогодні мінімально підскочить, лише +1,41 пункт. Основний удар по гривні припаде від євро, підступні плани якого не змінюються. Він "відкушує" від гривні відразу великими шматками, доказом чого є останні цифри, +12,87 пункту.

Курс валют 24 листопада буде таким:

100 доларів – 2836,94 грн;

100 євро - 3375,53 грн.

Несподіваний стрибок вартості можна буде спостерігати щодо російського рубля, який сьогодні можна буде купити за 0,37255 грн.

Як повідомлялося до цього, курс долара до гривні може досягти позначок в 31-32 грн, а Євро підніметься до рівня 37-38 грн.

Експерт Андрій Гойлова радить українцям задуматися про диверсифікацію своїх фінансових ризиків на випадок різких коливань курсу.

Вчинити він радить наступним чином: суму коштів, яку планується витратити найближчий місяць - тримати в національній валюті. Свої заощадження, або резервний фонд, який рекомендується сформувати в розмірі не менше 6 середньомісячних зарплат, бажано перевести у тверду валюту-долари США і євро в рівних частках.

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