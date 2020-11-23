Курс доллара к гривне может достигнуть отметок в 31-32 грн, а евро поднимется до уровня 37-38 грн, если Украина объявит дефолт

Такой прогноз сделал аналитик RoboForex Андрей Гойлова, передает UBR.ua.

Эксперт советует украинцам стоит задуматься о диверсификации своих финансовых рисков на случай резких колебаний курса.

Поступить он советует следующим образом: сумму средств, которую планируется потратить ближайший месяц - держать в национальной валюте. Свои сбережения, или резервный фонд, который рекомендуется сформировать в размере не менее 6 среднемесячных зарплат, желательно перевести в твердую валюту – доллары США и евро в равных долях.

«Даже если ваш резервный фонд менее одной среднемесячной зарплаты – лучше диверсифицироваться", – подчеркнул аналитик.

Драгоценные металлы подойдут тем, кто рассматривает варианты долгосрочных сбережений (10 лет и больше).

Вместе с тем, по прогнозу эксперта, если Украина объявит дефолт, то последствия для населения будут не столь критическими, если сравнивать с 2015 годом.

Как сообщалось ранее, Украина под конец года оказалась в сложной экономической ситуации, даже появились заявления о том, что нас ждет дефолт.

Дело среди прочего и в том, что последние месяцы года традиционно очень сложные для выполнения бюджета, так как в эти месяцы расходы бюджета на 50% выше, чем годовые. А с января-февраля расходы существенно уменьшаются - и ситуация улучшается.

Но вот, экономист Андрей Длигач в сценарий дефолта он не верит, несмотря на то, что в нынешнем и следующем году вцелом Украина должна выплатить около 10 млрд долларов долга, и это надо рефинансировать.

Тем временем, на 23 ноября Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28.36 грн/$.

Курс доллара вырос на 10 коп.

Курс евро установлен на уровне 33,63 грн/€. Он вырос на 19 коп.

Отметим, аналитик Вадим Иосуб прогнозирует, что украинская валюта до конца ноября имеет все шансы как для роста, так и для незначительной девальвации.

В то же самое время, Андрей Шевчишин прогнозирует: гривня в ближайшее время изменит стоимость до 28,5 гривен за доллар, реагируя на сложившийся фон.

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