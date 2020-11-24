Погода в Україні 24 листопада нагадає про швидкий наступ зими, дощі з мокрим снігом накриють кілька областей

Як повідомляє Politeka, таким є прогноз синоптиків.

Так, українцям на заході нарешті пощастить: після затяжних дощів тут буде хмарність з частковими проясненнями й близько 4-7 за Цельсієм. Ближче до вечора, правда очікується похолодання до -1 + 3 градусів.

Північні регіони України сьогодні накриють дощі з мокрим снігом. Пощастить лише жителям Житомирської області. Тут на вулиці очікуються 3-6 тепла вдень і близько 0-3 вище нуля вночі.

У Києві та передмісті у світлий час доби очікуються локальні дощі, які ввечері перетворяться на сніг. Повітря прогріється до позначки в 5-7 тепла, а вночі охолоне до 0-3 за Цельсієм.

У центральних областях буде схожа ситуація - сухо буде лише у Вінницькій області. Решту очікують дощі з мокрим снігом. На вулиці очікується вдень близько 3-6 тепла, а після заходу сонця від 1 до 3 за Цельсієм.

Найтепліше буде в приморських регіонах. Тут стовпчик термометра покаже від 6 до 8 тепла вдень, а вночі від 1 до 4 за Цельсієм. Дощів не буде, але небо затягнуть Хмари.

Українцям на сході пощастить менше. Тут синоптики прогнозують про 2 до 4 тепла вдень і близько 0-2 нижче нуля вночі.

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