Погода в Украине 23 ноября порадует отсутствием снега, но осень приготовила коварную атаку

Как сообщает Politeka, таким является прогноз специалистов.

Украинцам на севере стоит ожидать облачности и потепления до +6 по Цельсию днем. После захода солнца ситуация изменится: синоптики говорят про -1+2 градуса. Дождей не предвидится.

В Киеве и пригородных населенных пунктах ожидается тепло в районе 4-6 по Цельсию. После обеда начнет холодать, синоптики говорят про заморозки вплоть до -1 ниже нуля.

Центральные области дожди также «помилуют», а осень побалует 3-6 градусами тепла днем. Ближе к вечеру похолодает, местами до -2 мороза. Дождей не ожидается, хотя небо затянут тучи.

Приморские регионы ожидает еще большее потепление. Столбик термометра остановится в районе 5-9 тепла. Ближе к вечеру будет от -2 мороза до 2 тепла. Будет преимущественно тепло.

Куда прохладнее сегодня будет на восточной части Украины. Днем воздух прогреется лишь до 2 тепла. А ночью ожидаются заморозки, вплоть до -3 по Цельсию.

А вот западную часть Украины сегодня накроют ливни. Они будут сопровождаться дневными 3-6 градусами тепла днем. Ночью, правда, воздух остынет до -1+2 градусом по Цельсию.

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