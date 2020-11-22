Погода в Украине 22 ноября испортит день части граждан, на фоне общего потепления их «заметет» мокрый снег

Как сообщает Politeka, таким является прогноз синоптиков.

Украинцев на западной части страны ноябрь порадует 3-5 градусами тепла. Ночью, правда, их сменят заморозки от -1 до -6 ниже нуля. Дождей здесь явно не предвидится.

На северной части Украины сегодня будет прохладно и местами с мокрым снегом. К последнему стоит готовиться жителям Сумской области. Синоптики говорят про -1+5 по Цельсию днем, а после захода солнца похолодает вплоть до -3 мороза.

Синоптики из Укргидрометцентра утверждают, что сегодня в Киеве и пригородных населенных пунктах воздух прогреется до 1-5 тепла. Ночью же ситуация кардинально изменится: ожидается от -1 до -3 по Цельсию.

Центральные регионы ждут осенние 1-5 градус тепла днем и около -1-3 со знаком «минус» ночью. Небо затянут облака, но осадков не прогнозируется.

Аналогичной будет ситуация на юге, где столбик термометра днем прогреется до 3-5 градусов тепла, а после захода солнца ситуация изменится: ожидается от -1 до -3 по Цельсию.

А вот жителей восточных регионов осень сегодня испытает на прочность – дождь с мокрым снегом пройдет в Харьковской и Луганской областях. Здесь ожидаются дневные -1+1, а ночью похолодание до -3 градусов.

Напомним, мокрый снег накроет украинцев с новой силой, осень удивит переменами.

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