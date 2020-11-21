Погода в Украине 21 ноября оторвется от души, часть территории накроют дожди с мокрым снегом

Как сообщает Politeka, таким является прогноз синоптиков.

Украинцев на западной части страны предупредили о тотальной облачности без дождей. Однако тут осень радовать не будет: днем от 1 до 6 градусов тепла, которые после захода солнца сменят -1-4 мороза.

Снег вперемешку с дождем сегодня будет на северной части Украины. В частности, к ним стоит готовиться жителям Черниговской и Сумской областей. Столбик термометра днем прогреется до +4 градусов тепла. Ночью же, согласно прогнозу синоптиков, похолодает до -3 ниже нуля.

Киевлянам и жителям пригорода ноябрь уготовит облачность и дневные 1-4 тепла. После захода солнца ожидается от 2 тепла до -2 мороза.

Дожди с мокрым снегом также пройдут в центральных областях, где синоптики прогнозируют от 1 до 4 градусов тепла. Ближе к вечеру ситуация изменится: ожидается от 0 до -5 мороза.

Избежать заморозков удастся на юге Украины, где днем будет от 2 до 5 тепла, а ночью похолодает до 0-3 со знаком «плюс».

На востоке Украины сегодня будет мокрый снег и дневные -2+1 градус. Ночью будут тотальные заморозки до -5 по Цельсию.

Напомним, что новый циклон беспощаден, синоптик предупредила об ухудшении погоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.

Также Politeka писала, что мороз до -14 ударит по украинцам, кого атакуют холода.