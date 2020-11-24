Погода в Украине 24 ноября напомнит о скором наступлении зимы, дожди с мокрым снегом накроют несколько областей

Так, украинцам на западе наконец-то повезет: после затяжных дождей здесь будет облачность с частичными прояснениями и около 4-7 по Цельсию. Ближе к вечеру, правда ожидается похолодание до -1+3 градусов, сообщает Politeka.

Северные регионы Украины сегодня накроют дожди с мокрым снегом. Повезет лишь жителям Житомирской области. Здесь на улице ожидаются 3-6 тепла днем и около 0-3 выше нуля ночью.

В Киеве и пригороде в светлое время суток ожидаются локальные дожди, которые вечером превратятся в снег. Воздух прогреется до отметки в 5-7 тепла, а ночью остынет до 0-3 по Цельсию.

В центральных областях будет похожая ситуация – сухо будет лишь в Винницкой области. Остальных ожидают дожди с мокрым снегом. На улице ожидается днем около 3-6 тепла, а после захода солнца от 1 до 3 по Цельсию.

Теплее всего будет в приморских регионах. Здесь столбик термометра покажет от 6 до 8 тепла днем, а ночью от 1 до 4 по Цельсию. Дождей не будет, но небо затянут тучи.

Украинцам на востоке повезет меньше. Здесь синоптики прогнозируют о 2 до 4 тепла днем и около 0-2 ниже нуля ночью.

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