Погода в Украине 20 ноября кардинально сменит настроение, страну накроют ливни с мокрым снегом

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе синоптиков.

Они утверждают, что сегодня на западной части страны будут сильнейшие дожди, но без мокрого снега. Жителей Волынской области осадки «обойдут стороной», а столбик термометра покажет от 3 до 6 градусов со знаком «плюс». Ночью ожидается около 2-5 по Цельсию.

Мокрый снег с дождем атакует сегодня жителей северных областей. Воздух ожидается около 1-5 со знаком «плюс», а после захода солнца похолодает до -3 мороза.

Киевлянам и тем, кто живет в пригороде, стоит ожидать 1-4 тепла днем, а ночью от 0 до -3 мороза.

Дожди и снег также будет и в центральных областях, но не повсюду. Жителей Запорожской и Днепропетровской областей будет ждать облачность. На территории региона воздух прогреется до 1-5 градусов по Цельсию, а ближе к вечеру на улице будет от 0 до -6 градусов.

Практически избежать заморозков удастся жителям южных регионов, где днем будет от 2 до 5 тепла. Ночью в Николаевской и Херсонской областях ожидаются небольшие морозы, а в Одесской области будет относительное тепло. Синоптики говорят о том, что воздух будет в пределах от 3 тепла до 2 мороза.

Особенно сильно сегодня похолодает на востоке: ночью вплоть до -6-11 градусов со знаком «минус», а днем от -1 до 1 тепла. Дождей ожидать не стоит, хотя небо затянут тучи.

Напомним, что Украину накрыли первый снег и резкие заморозки, кадры непогоды.

Как сообщала Politeka, первый снег и морозы ударят по Украине, названа дата резкой смены погоды.