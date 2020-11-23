Відома київська модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, зважилася на сміливу фотосесію

Популярна модель з незвичайною зовнішністю розповіла вчора в свій день народження, що захворіла і навіть потрапила в лікарню замість того, щоб відправитися на відпочинок. З цього приводу на фан-акаунтах, присвяченим зірці та її модельним фотосесіям, тут же почали з'являтися яскраві фото з побажаннями якнайшвидшого одужання.

Один з таких кадрів розділив користувачів мережі в думках. Одні почали говорити, що вітають дівчину зі святом і бажають їй бути сильною, а також не засмучуватися через втраченого Свята, інші ж розкритикували Олену за неприродно випнуті груди в короткій маєчці.

Як відомо, дівчина раніше зробила собі бюст і збільшила той з нульового до шостого розміру, тому кадри Омович завжди викликають бурхливу реакцію в мережі:

"Навіщо ти з себе так знівечила? 🤮 ; Я не розумію, невже людина, яка пише сюди гидоти, не бачить себе з боку? Це виглядає жалюгідно. Не подобається - пройдіть повз або відпишіться; Альона, ви красуня ♥️♥️; я завжди дивлюся на твої ноги😭 😍; емпланти Конкуруються жорстко; таке Опудало насиликоненое, просто ППЦ🤣; які очі 👍 👍 👍 можуть бути тут, коли такий шикарний вигляд! ❤ ; Omg❤️; красуня, а пишуть заздрісні скнари))"»

Ми також писали, що після перетворення Омович почали хейтити в мережі і критикувати за сильний фотошоп своєї фігури. Проте дівчина продовжує ділитися сміливими кадрами, рекламувати одяг і вражати образами.

Струнка і висока красуня не боїться критики, тому завжди підкреслює достоїнства найзухвалішими нарядами. На фан-акаунтах почали активно публікувати кращі образи Олени За останній час. Як видно на фото, багатьом сподобався кадр з Омович, що позує на тлі океану з непристойно-коротким топом, задертим на її бюсті.

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