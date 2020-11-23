Чоловік Алли Пугачової Максим Галкін показав себе без прикрас на архівних знімках

Як повідомляє Politeka.net, фотографії 1996-1997 років артист показав на своїй сторінці в Instagram.

Я вже якось рік тому постив себе коханого з минулого, але підібрав виключно себе симпатишного 😂. А тут... вирішив накопати себе у всій красі.

"Тут я виходжу з православної лавки на Халкідіках у запаморочливих шортах, які я, мабуть, підрізав у Сабріни», - підписав знімок Галкін.

"Граю в карти з братом у нас на дачі у Внуково (прошу звернути увагу тих, хто вважає, що моя нижня губа виросла тільки зараз, повірте у мене все відросло довгим відразу), там же на дачі граю в піжмурки з друзями, мабуть теж на гроші», - прокоментував фотографії артист.

«А ще я на лижах вперше, причому в Туреччині, на горі повний бравади і в барі - щасливий, що спустився живим», - поділився спогади чоловік Алли Пугачової.

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