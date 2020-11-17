Алла Пугачева восхитила свежей фотографией со своим мужем Максимом Галкиным

Примадонна нечасто радует поклонников постами в соцсетях, но на этот раз она сделал исключение и показала кадр, который растрогал многих, пишет Politeka.net.

Пугачева сопроводила фото поэтическими строками:

Скоро нам в окне покажут черно-белое кино.

Белый снег на землю ляжет,

чёрной землю стать обяжет.

Нам кайфово все равно

Пугачева показала черно-белое селфи, на котором запечатлена рядом с супругом Максимом Галкиным. При этом певица выглядит довольно моложаво, чего не скажеш о ее муже. Галкин запечатлен с неделльной щетиной и вцелом выглядит постаревшим.

«Класс», «Хорошие», Обожаю», «Красивая пара», «Какие вы красивые) люблю вас», «Это самое главное, что вам кайфово все равно», «Приятная фотография 👏», «Вы лучшие», «Алла Борисовна, вы восхитительны! Здоровья вам», «Как поэтично», «Ах какие вы Классные!!!😍💕💕💕», «Боже мой, как вы прекрасны, самая любимая и лучшая семья, любим вас всем сердце, счастья и здоровья вам», «Прекрасная семья!!!!! Даже походить стали друг на друга!!!», «Кайфуйте друг от друга. Наслаждайтесь друг другом, и каждым мигом!» - пишут в комментариях.

Напомним, 15 ноября 71-летняя певица и 44-летний шоумен отмечали важную дату для своих отношений: они вместе вот уже 19 лет. У них двое детей - Гарри и Лиза, которым в этом году исполнилось семь лет.

Напомним, Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам.

Как сообщала Politeka, Пугачева показала себя настоящую без грима и парика, возраст берет свое.

Также Politeka писала, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.