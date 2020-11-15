Легенда российской сцены Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин показали, как отмечают свою годовщину

15 ноября 71-летняя певица и 44-летний шоумен отмечают важную дату для своих отношений: они вместе вот уже 19 лет. По этому случаю Галкин поделился трогательным постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, артист опубликовал новое совместное фото со своей возлюбленной. На снимке они позируют в интерьерах своего роскошного замка и при этом выглядят тепло и очень по-домашнему. Пугачева стоит, глядя куда-то в сторону и улыбается, а Галкин трогательно приобнимает ее за плечи и смотрит на нее.

Шоумен позирует в желтой куртке и рубашке, а его жена – в блузке и теплом свитере.

«19 лет вместе», - подписал фото Галкин.

Поклонники пары активно комментируют его пост.

«Молодцы!!! Дай Бог вам здоровья, счастья еще на долгие годы», «Время быстротечно», «Так много», «Как быстро время летит», «Аллу Борисовну не любить не возможно», «Поздравляю вы шикарная семья такие красивые и молодые, Алла Борисовна вообще богиня, так выглядеть, просто супер, как она так в форме себя держит?», «Поздравляем!!! Вы даёте друг другу свет и молодость! Будьте счастливы дорогие!», «Кто бы мог подумать в свое время», «Каждый вечер берёшься за старое, эх», «Аллочка перещеголяла молодого мужа», - пишут люди.

Напомним, Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам.

Как сообщала Politeka, Пугачева показала себя настоящую без грима и парика, возраст берет свое.

Также Politeka писала, что развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.