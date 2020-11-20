Знаменитые артисты в неожиданных образах поразили сеть резкими преображениями

Не так давно в социальных сетях пронеслась волна флешмобов, связанных с работой приложения FaceApp. Не только звезды, но и поклонники многих артистов решили проверить, как будет работать приложение на них самих. Также оказалось множество желающих узнать, как бы выглядели знаменитые мужчины, если бы они сменили пол.

У поклонников знаменитостей появился безграничный простор для фантазии. Благодаря приложению, которым воспользовались фанаты и показали свои результаты в Инстаграм, можно легко понять, как бы выглядели популярные актеры, певцы и телеведущие, если бы были женщинами.

Яркий макияж, длинные волосы, пухлые губы и нарисованные брови сделали некоторых артистов неузнаваемыми. Представляем вашему вниманию топ-фото знаменитостей, которые преобразились благодаря приложению.

По мнению многих поклонников, артисты и в самом деле ничего не потеряли бы, если бы родились женщинами и использовали секреты макияжа. Некоторые же расстроились, что их любимые артисты могли выглядеть несколько иначе:

«Да все красотки, кроме Билана 🤦🏻‍♀️; Киркоров красава😃👍; Воробьева самая красивая, А Киркорова тожэ ни че😊; Все красавицы, ну вот все!; Киркорову можно и женщиной быть, не различишь.. красотун и красотка👌🏻; Тимати на Бузову похож 😂; Пусть Меладзе остаётся мужчиной!; Мот копия своей жены, Меладзе-Рудова, Тимати- Ким Кардашьян😄; Билан оказывается Ариана Гранде👍; Егор копия Нюша 😁; Красивые были бы девки👍; Тим Кардашьян😂; Лазарев самый красивый и красивая 🤣; Все красотки, кроме Билана получились; Лазарев это что то не с кем не сравнимое👍👍».

Напомним, Киркоров погряз в скандале с Аллой Пугачевой и Бузовой, страсти накаляются: "Не может простить..."

Как сообщала Politeka, не только Галкин и Киркоров: как выглядят все мужья и любовники Аллы Пугачевой, фото

Также Politeka писала, что Киркоров с детьми огорошил разгульным видом и поведением в аэропорту: "подает дурной пример"