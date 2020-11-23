Актриса Ольга Сумська порадувала шанувальників свіжими кадрами

Як передає Politeka.net, 54-річна зірка опублікувала нові фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в чорному шкіряному плащі.

Відома українська "Роксолана" постала з пишними букетами квітів у переддень вистави "Майстер і Маргарита" - злегка розпатлана актриса почервоніла та обеззброїла своєю посмішкою.

На інших кадрах Сумська показала яскраві моменти свого виступу на сцені. На одному зі знімків артистка встала на коліна позаду молодого актора, схиливши над ним голову і поклавши руки на плечі.

"Вінниця, сьогодні, 23 листопада ми у вас з виставою «Майстер і Маргарита». Початок о 19.00 в драматичному театрі Садовського! Чекаємо вас! ✋🎭 З дотриманням усіх норм безпеки, 50% залу для глядачів, місця на відстані❤️", - підписані кадри.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Чудова 😍 👏 "

"Як я мрію потрапити на вашу виставу. Та, на жаль, зараз приїхати з Польщі нема можливості☺️. Сподіваюся, що колись цей карантин таки закінчиться і все стане на свої місця і я побачу вас, пані Олю!"

"Красива жінка"

"Коли я була на вашій постановці, мені було Вас мало, ви дуже тихо грали. Бракує сили в голосі)))"

Раніше ми повідомляли, нещодавно Ольга вирішила побалувати публіку особливою стравою - супом з лосося. Зірка позувала біля плити, в жовтій сорочці і картатому фартусі, вже з тарілкою готового супчика. Сумська заплела волосся в косичку та підкреслила красу ніжним макіяжем.

"Давненько не викладала щось смачненьке... Вчора знімали програму #смакдня 😋, тому, пропоную разом зробити лососевий суп! 🥘 🐟 🎣Рецепт на фото в каруселі! Гортайте! Примітка: можна варити без картоплі", - йдеться в повідомленні.

Нагадємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

Також Politeka писала, що Полякова і Сумська відкинули скромність і віддалися шаленим веселощам на камеру «" жодного дня без пляшки».