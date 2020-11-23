Актриса Ольга Сумская порадовала поклонников свежими кадрами

Как передает Politeka.net, 54-летняя звезда опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в черном кожаном плаще.

Известная украинская "Роксолана" предстала с пышными букетами цветов в преддверие спектакля "Мастер и Маргарита" - слегка растрепанная актриса покраснела и обезоружила своей улыбкой.

На других кадрах Сумская показала яркие моменты своего выступления на сцене. На одном из снимков артистка встала на колени позади молодого актера, склонив над ним голову и положив руки на плечи.

"Винница, сегодня, 23 ноября мы у вас со спектаклем «МАСТЕР И МАРГАРИТА». Начало в 19.00 в драматическом театре Садовского! Ждем вас! ✋🏻🎭 С соблюдением всех норм безопасности, 50% зрительного зала, места на расстоянии❤️", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Чудова😍👏"

"Як я мрію потрапити на вашу виставу. Та, на жаль, зараз приїхати з Польщі нема можливості🤷‍♀️. Сподіваюся, що колись цей карантин таки закінчиться і все стане на свої місця і я побачу вас, пані Олю!"

"Красива жінка"

"Когда я была на вашей постановке, мне было вас мало, вы очень тихо играли. Не хватает силы в голосе)))"

Ранее мы сообщали, недавно Ольга решила побаловать публику особенным блюдом - супом из лосося. Звезда позировала у плиты, в желтой рубашке и клетчатом фартухе, уже с тарелкой готового супчика. Сумская заплела волосы в косичку и подчеркнула красоту нежным макияжем.

"Давненько не выкладывала что-то вкусненькое... Вчера снимали программу #смакдня 😋, поэтому, предлагаю вместе сделать лососевый суп! 🥘🐟🎣Рецепт на фото в карусели! Листайте! Примечание: можно варить без картофеля", - говорится в сообщении.

Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.

Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».