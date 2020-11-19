Актриса Ольга Сумская может удивить не только на сцене, но и на кухне
Как передает Politeka.net, 54-летняя "Роксолана" опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых похвасталась кулинарным талантом (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, Ольга решила побаловать публику особенным блюдом - супом из лосося. Звезда позировала у плиты, в желтой рубашке и клетчатом фартухе, уже с тарелкой готового супчика. Сумская заплела волосы в косичку и подчеркнула красоту нежным макияжем.
"Давненько не выкладывала что-то вкусненькое... Вчера снимали программу #смакдня 😋, поэтому, предлагаю вместе сделать лососевый суп! 🥘🐟🎣Рецепт на фото в карусели! Листайте! Примечание: можно варить без картофеля", - говорится в сообщении.
Пользователи с восторгом отнеслись к инициативе актрисы, а некоторые уже приготовились сделать шедевр по ее рецепту.
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"Наша красуня і звичайно господиня!"
"Смачного ВАМ👌💖"
"Вкуснотище 👏🤤🤤🤤🤤"
"Пані Оля, ви неперевершена) Справжня україночка) 🥰"
"Обязательно попробую сделать! На вид очень аппетитно! ❤️"
"Хозяюшка!!! Красавица!!!😍"
Ранее мы сообщали, Сумская изумила фото в черном шелковом халатике с белым цветочным орнаментом. Нежный макияж, слегка растрепанный волосы и удачное освещение - и, вуаля, Ольга даст фору молодым красоткам.
Одну руку звезда поставила на пояс, а другой держала телефон. Звезда игриво улыбнулась в камеру, проанонсировав в подписи свой новый проект - второй сезон сериала "Юрчишины".
Напомним, старшая дочь Ольги Сумской поразила внешним видом рядом со звездной мамой.
Также Politeka писала, что Полякова и Сумская отбросили скромность и предались безумному веселью на камеру: «Ни дня без бутылки».