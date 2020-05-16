Известная украинская актриса Ольга Сумская показала архивные фото

Красотка в этот раз была в блестящей блузке. Ольга смотрела в камеру и взялась за голову руками. Фотография была сделана очень давно, так как певица на ней очень молодая. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На других двух снимках Сумская показывает свое лицо в разных образах. Фотографии выглядят интересными и ностальгическими.

"Именно такие брови сегодня в тренде. А когда-то все режиссеры на киностудии Довженка хотели мне их выщипать, ибо это, говорят, очень по-украински. Когда приходила на кинопробы, гримеры мне их зарисовывали или предлагали сразу убрать, я сопротивлялась и вызывала негатив. На фото в исторической одежде я на фотопробах на роль в фильме "Накануне" Николая Мащенка, мне 17 лет", - написала Сумская.

Фанаты поставили почти 9 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Оля, вы красотка", "Класс", "По этом фото понятно, что ваша младшая дочь похожа на вас не меньше, чем на Виталия", "Вы стали еще моложе и совсем не изменились, ну разве что стали еще прекрасней", "Да вы сейчас моложе и прекрасней".

Ранее мы сообщали, что культовая украинская актриса Ольга Сумская поделилась трогательным фото с двумя повзрослевшими дочерьми

В этот раз актриса сразила счастливым и цветущим видом вместе с уже взрослыми дочками. Ольга предстала в стильном наряде, также, как и ее красавицы-дочки.

Напомним, Ольга Сумская решила тряхнуть стариной и засветила грудь без лифчика

А еще Politeka писала, что Сумская ошарашила снимком голого заросшего мужа, кадры облетели сеть

Также Politeka сообщала, что Ольга Сумская показала взрослых дочерей, поразив редкими кадрами



