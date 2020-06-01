Украинская актриса и телеведущая Ольга Сумская поздравила свою красавицу-дочь с днем рождения

Старшей дочери звезды, Антонине Паперной, 1 июня исполнилось 30 лет, передает Politeka.net. Девушка давно переехала в Москву, где не только активно строит карьеру, но вышла замуж и родила двоих детей.

Молодая актриса и мать Тоня снималась в сериалах "Кухня", "Оттепель", «Паук», «Куба» и других.

Ольга Сумская опубликовала трогательное поздравление своей дочери.

На снимке две красотки позируют в плащах, их волосы развевает ветер. Сумская прикасается к дочери, улыбается и смотрит вдаль.

"Дочка !!! @tonya_papernaya ❤️С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, РОДНАЯ! Моя радость, мое счастье! 💋", - написала Ольга.

За десять минут пост собрал более 1000 лайков и много комментариев.

"Какие красивые", "Поздравляю", "Красотки🙌", "Какие классные", "С именинницей!!!Пусть будет самой счастливой на свете!!!🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "Я очень люблю ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Поздравляю с Днем рождения дочери! В хороший день Вы родили такую красивую, талантливую дочь, пусть счастье, здоровье, удача и фортуна улыбается ей всегда!💐😍 Материнское счастье оно такое эмоциональное!🔥", "Красавица😍❤️💛 ", "Как же вы похожи!", "Поздравляю, Оля!) День рождения дочки, это и собственный праздник мамы!) 💖✨ Будьте здоровы и счастливы! 🎇", "Очень хорошие! 👍🙏", "С днем рождения, Тоня! Такая замечательная мама уже 😌😍" , "Привет! 🎉🎂", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Сумская опубликовала архивное фото, где запечатлена во время отдыха на море вместе со своими друзьями, в частности, с Русланой и Адой Роговцевой.

Напомним, Ольга Сумская показала лицо крупным планом и ошарашила внешностью: "Верни себе брови".

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