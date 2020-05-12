Оля Полякова устроила безумные развлечения с Ольгой Сумской в прямом эфире
Главная украинская суперблондинка продолжает развлекать поклонников, играя в «Правду или действие» с другими знаменитостями. Как сообщает Politeka.net, на этот раз Полякова опубликовала видео, на котором ее виртуальной «гостьей» стала знаменитая актриса Ольга Сумская.
Во время эфира Полякова задавала артистке каверзные вопросы и заставляла ее выполнять не самые приличные задания. В какой-то момент Сумской даже пришлось станцевать стриптиз, расстегнув свою кофту и продемонстрировав впечатляющее декольте.
«О боже, Оля!», - впечатлилась в этот момент Полякова.
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«Ольга Сумская, ты настоящая дива - отбросила все сомнения и оторвалась со мной так, как вообще мало кто может! Если пропустили - смотрите обязательно. Мы делились секретами, танцевали стриптиз, я придумывала фокусы и чистила зубы землёй, а Оля изображала волчий оргазм и почти согласилась участвовать в «Танцах со звёздами»!», - написала Полякова в подписи к видео.
Поклонники знаменитостей тут же откликнулись на публикацию.
«У Поляковой ни дня без бутылки», «Девочки, я не ожидала, но это бомба! Никогда не подумала бы, что Сумская такая веселая, всегда считала её такой серьёзной дамой. И зря!», «Вы классные!», «Супер!!! Настоящие женщины!! Жизнь, как она есть!! Оленька Сумская идите в танцы, мы вас поддержим!!», «Ой, сначала подумал Олечка топлес», - пишут люди.
Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.
Как сообщала Politeka, Полякова и Влад Яма отбросили стыд и предались безумным утехам на камеру.
Также Politeka писала, что Полякова поиздевалась над известным украинцем в прямом эфире.