Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна вразила стильним образом

Чудове фото з'явилося на фан-сторінці присвяченій Єлизаветі Галкіній, передає Politeka.net

На фото спадкоємиця Пугачової і Галкіна відображена сидить на сходах їх заміського особняка. Донька артистів одягалася в білу монохромну сукню, не забувши про аксесуари. Родзинкою образу стала крислатий капелюх з вуаллю.

Нагадаємо, Максим Галкін якось розповідав, що дочка любить приміряти вбрання з маминого концертного гардеробу, зокрема, увагу дівчинки привертають аксесуари — всілякі капелюшки і хустки.

Ймовірно, і цей капелюх колись був частиною концертного вбрання Примадонни.

"Просто хороша дівчинка веселун і позитив, а принцеса кожна улюблена донечка своїх батьків«," розумниця, красуня! Дай бог тобі бути талановитою як мама!!!", "Принцеса!", "Імператриця Єлизавета", "капелюшок принадність! 👍 🌺 Дуже йде красуні!)", "Принцеса Єлизавета! Супер!", "Справжня принцеса!!!", "Яке чисте і красиве обличчя! Актриса буде, безсумнівно!", "Красуня пркрасна, а ніжки мамині", "Принцеса, ні, королівна", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що пом'ятий Максим Галкін з тижневою щетиною різко постарів поруч з молодящейся Пугачовою.

Як повідомляла Politeka, розваги Пугачової з маленькою Лізою захопили мережу, Галкін зняв все на відео: "ти спочатку подивися...".

Також Politeka писала, що Галкін в домашньому халаті показав, чим займається з маленькою Лізою вранці: дочка в захваті.