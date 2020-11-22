Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой умилила снимком в сети
Как сообщает Politeka.net, Лиза Галкина - младшая дочь Аллы Пугачевой. Как и мама, она растет настоящей модницей и умиляет фанатов своими самыми разными нарядами.
На этот раз на одной из фан-страниц в Instagram появился свежий снимок Лизы.
Она позировала в нежно-бежевом платье из органзы. Бантики девочке подобрали в тон наряду - нежные резинки, которые были украшены розочками розового цвета. Как это часто бывает, Лиза вновь лучезарно улыбается.
Друг Харламова раскрыл настоящую причину развода с Асмус: «Он помешан на...»
Дорофеева в прозрачном наряде встала на четвереньки, Дантес не сдержал эмоций: «Это ее личный наркотик»
51-летняя Дженнифер Лопес в платье с декольте до пупка устроила вечер соблазна: "Могущественная красотка"
"Вот это навертела": Волочкова в неприличном бикини засветила обвисший бюст, расшпагатившись на качели
Лиза, к слову, растет очень артистичной девочкой. И на камеру всегда старается держаться правильно. Многие поклонники семьи Галкина и Пугачевой обожают дочку звезд и с нетерпением ждут, когда глава семейства покажет ее снова.
Вот и в этот раз пользователи сети оставили для девочки море комплиментов, сравнивая ее с куколкой и принцессой:
"Что то в этой улыбке знакомое😁", "Лиза проста красавица.🌹👍", "Милый, чудесный ребееок👍", "Какая же Красоточка, просто куколка.🌷💕", "Солнышко, такое милое! 😘", "Все слова в улыбке,очаровашка❤️", "Очень миленькая девчуля.Пусть в её глазах всегда сияет радость.🤗", "Чудесная, светлая, милая девочка Лизонька!!😘😘😘Очарование!!🍓".
Напомним, что помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.
Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео.
Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.