Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина восхитила стильным образом

Восхитительное фото появилось на фан-странице посвященной Елизавете Галкиной, передает Politeka.net

На фото наследница Пугачевой и Галкина запечатлена сидящей на лестнице их загородного особняка. Дочка артистов облачилась в белое монохромное платье, не забыв об аксессуарах. Изюминкой образа стала широкополая шляпа с вуалью.

Напомним, Максим Галкин как-то рассказывал, что дочка любит примерять наряды из маминого концертного гардероба, в частности, внимание малышки привлекают аксессуары — всевозможные шляпки и платки.

Вероятно, и эта шляпа когда-то была частью концертного наряда Примадонны.

«Просто хорошая девочка весельчак и позитив, а принцесса каждая любимая доченька своих родителей», «Умница, красавица! Дай бог тебе быть талантливой как мама!!!», «Принцесса!», «Императрица Елизавета», «Шляпка прелесть! 👍🌺 Очень идёт красотке!)», «Принцесса Елизавета! Супер!», «Настоящая принцесса!!!», "Какое чистое и красивое лицо! Актриса будет, несомненно!", "Красавица прекрасная, а ножки мамины", "Принцесса, нет, королевна", - пишут в Сети.

Напомним, что помятый Максим Галкин с недельной щетиной резко постарел рядом с молодящейся Пугачевой.

Как сообщала Politeka, развлечения Пугачевой с маленькой Лизой восхитили сеть, Галкин снял все на видео: "Ты сначала посмотри...".

Также Politeka писала, что Галкин в домашнем халате показал, чем занимается с маленькой Лизой по утрам: дочь в восторге.