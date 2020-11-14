Дети самой обсуждаемой пары российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Максима Галкина продолжают восхищать

Пародист и телеведущий Максим Галкин регулярно показывает своих детишек 7-летних Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.

Звездные родители много вкладывают в развитие своих детей. Малыши растут умными, талантливыми и неизбалованными, несмотря на высокий достаток семьи, передает Politeka.net

В этом году двойняшки пошли в школу и радуют своими способностями не только Аллу Пугачеву и Максима Галкина, но их поклонников.

В разделе «Сториз» Инстаграма супруг Пугачевой решил показать милое фото со своей дочерью, сделанное с утра.

В кадре Максим в белом домашнем халате позирует вместе с Лизой, которая, по всей видимости делает уроки, так как в руках она держит планшет. Она что-то спросила у своего отца, а тот ей ответил, и скороее всего правильно, потому что Лиза осталась довольной.

«Папа с утра всё знает», - говорится в подписи.

Пользователи сети не смогли что-либо сказать, так как снимок размещен в «Сторис», где как известно комментарии отключены.

До этого мы сообщали, что маленький сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри покорил звездным шармом на школьной линейке

На кадрах можно увидеть, как Гарри и Лиза в строгой школьной форме выходят на линейку. При этом мальчика ведет за руку некая женщина, вероятно – учительница. В какой-то момент Гарри смотрит прямо в снимающую его камеру, а затем улыбается и подмигивает. Выглядит он при этом как настоящая знаменитость.

Напомним, что семилетняя сестра Орбакайте Лиза Галкина примеряет свадебные наряды: "Уже жениха подобрали?", фото невесты.

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина покорил стильным видом рядом с яркой сестричкой: "Превращается в...".

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой изумила аристократичным образом, Примадонна может гордиться: "Повзрослела девочка".