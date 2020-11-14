В сети показали, как Алла Пугачева рисует портрет младшей дочери Лизы

Милое семейное видео разместили на фан-странице, посвященной Примадонне, пишет Politeka.net

Как известно, Максим Галкин регулярно и показывает в сети своих двойняшек 7-летних Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.

Звездные родители много вкладывают в развитие своих детей. Малыши растут умными, талантливыми и неизбалованными, несмотря на высокий достаток семьи.

На видео, которое появилось в сети показано, как по просьбе Лизы ее портрет рисует мама - Алла Борисовна. Пугачева нарисовала милое изображение Лизы в розовой юбочке. Она призналась, что хотела сделать дочь на фото взрослее.

Потом пришел Максим Галкин и Лиза рассказала папе, что сначала хотела принести маме очки, а потом позировала, сидя рядом на стуле.

Максим заметил, что его супруга справилась с заданием и без очков.

«Ты сначала посмотри», - написали авторы фан-страницы.

Отметим, что видео не новое, оно сделано приблизительно два года назад.

Поклонников звездного семейства безумно порадовала гармония и идиллия в их доме.

"Ты моя Прелесть ты моя куколка ты 🤗🤗😘🙏", "Очаровашка", "Милое семейство", "Какое чудо", "Чудесная семья", - высказались они.

Ранее мы сообщали, что Лиза Галкина покорила поклонников звездной пары своим очарованием.

На фото Лиза позирует в домашней обстановке. Девочка сидит в кресле в милой белой кофточке и с собранными в хвост волосами. Лиза кокетливо повернула голову и мило улыбается в камеру, как настоящая модель.

Напомним, семилетняя сестра Орбакайте Лиза Галкина примеряет свадебные наряды: "Уже жениха подобрали?", фото невесты.

Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина покорил стильным видом рядом с яркой сестричкой: "Превращается в...".

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой изумила аристократичным образом, Примадонна может гордиться: "Повзрослела девочка".