В сети показали, как Алла Пугачева рисует портрет младшей дочери Лизы
Милое семейное видео разместили на фан-странице, посвященной Примадонне, пишет Politeka.net
Как известно, Максим Галкин регулярно и показывает в сети своих двойняшек 7-летних Лизу и Гарри, рожденных суррогатной матерью.
Звездные родители много вкладывают в развитие своих детей. Малыши растут умными, талантливыми и неизбалованными, несмотря на высокий достаток семьи.
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На видео, которое появилось в сети показано, как по просьбе Лизы ее портрет рисует мама - Алла Борисовна. Пугачева нарисовала милое изображение Лизы в розовой юбочке. Она призналась, что хотела сделать дочь на фото взрослее.
Потом пришел Максим Галкин и Лиза рассказала папе, что сначала хотела принести маме очки, а потом позировала, сидя рядом на стуле.
Максим заметил, что его супруга справилась с заданием и без очков.
«Ты сначала посмотри», - написали авторы фан-страницы.
Отметим, что видео не новое, оно сделано приблизительно два года назад.
Поклонников звездного семейства безумно порадовала гармония и идиллия в их доме.
"Ты моя Прелесть ты моя куколка ты 🤗🤗😘🙏", "Очаровашка", "Милое семейство", "Какое чудо", "Чудесная семья", - высказались они.
Ранее мы сообщали, что Лиза Галкина покорила поклонников звездной пары своим очарованием.
На фото Лиза позирует в домашней обстановке. Девочка сидит в кресле в милой белой кофточке и с собранными в хвост волосами. Лиза кокетливо повернула голову и мило улыбается в камеру, как настоящая модель.
Напомним, семилетняя сестра Орбакайте Лиза Галкина примеряет свадебные наряды: "Уже жениха подобрали?", фото невесты.
Как сообщала Politeka, сын Пугачевой и Галкина покорил стильным видом рядом с яркой сестричкой: "Превращается в...".
Также Politeka писала, что дочь Пугачевой изумила аристократичным образом, Примадонна может гордиться: "Повзрослела девочка".