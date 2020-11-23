Такой ее мало кто видел

Блогерша и ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева разоткровенничалась со своими поклонниками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм она запустила рубрику ответов на вопросы. Один из поклонников попросил Настю поделиться фото, на котором она предстала в самом большом весе. Настя без лишний скромности выложила снимок, на котором трудно узнать знаменитость.

«Мой максимальный вес был 70 килограмм при росте 173 сантиметра, у меня были очень жирные ляжки, вы даже представить себе не можете», - призналась Настя.

Стоит отметить, что сейчас телеведущая очень худая. Она так сильно сбросила вес, что ее бюст уменьшился до рекордного размера. Поклонники часто шутят на тему того, что Ивлеева потеряла свою грудь.

Впрочем, Настю такие разговоры не расстраивают. Она объясняет, что ее бюст при большом весе тоже был большим. Сейчас же ее грудь «стройная».

29-летняя блогерша не раз признавалась, что сидит на диетах ради стройной фигуры. После карантина она ограничила себя в еде. Перестала кушать за четыре часа до сна, отказалась от алкоголя, а также пила много воды. Кроме этого, телеведущая много спала, ведь при недостаточном сне жир не сжигается.

Напомним, что Настя Ивлеева удивила "обезумевшим" лицом, неожиданное видео: "Чуть кофе не подавилась...".

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева устроила ночные подглядывания за Элджеем: «Вот это мужик».

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.