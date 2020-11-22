Популярная российская телеведущая и блогер, звезда шоу «Орел и Решка» Настя Ивлеева сняла ночные развлечения с мужем на камеру

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала сторис, на которых вместе со своим супругом, рэпером Элджеем ехала в машине. Сначала Настя сняла скрещенные руки. На руке рэпера виднелись дорогущие часы.

«Вот это мужик. А вы девчонки и дальше любите своих эмобоев. Они же такие классные и крутые…», - подписала фото звезда.

Чуть позже Настя опубликовала сторис, снятое на скрытую камеру. Она засняла, как ехала в машине, а потом перевела камеру на мужа, который лежал на чем-то. В кадр попала необычная прическа рэпера.

Как известно, Настя Ивлеева уже больше года замужем за Элджеем. Парочка находится на пике популярности.

Ранее мы писали, что звезда «Орел и Решка» поделилась смешным видео, рассказав, как наводит марафет. Настя, которая прославилась благодаря вайнам, продолжает время от времени снимать их. В этот раз звезда показала, как красит нижние реснички. Телеведущая снимала себя крупным планом, кривляясь на камеру.

Кроме этого, на днях Настя закрыла свое Ютуб-шоу «ЗБС». Последними героями ее шоу стала группа «Дискотека Авария».

Напомним, что Настя Ивлеева удивила внешностью демоницы: "Если не передумаю...".

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в купальнике, с выменем коровы и прыщами.

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева потрясла "усохшим" бюстом в микротопе и сделала признание: "Я начала заниматься...".