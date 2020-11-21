Российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева из «Орла и Решка» похвасталась красотой на архивных снимках
Как сообщает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя в Instagram.
Внимание! Это не фотошоп аххахаха
Хотели архивных фото, получайте:) «Тут разные периоды, начиная с 2009 года! Тут и прыщавый лобешник, и шрам, который ещё не перекрыт татухой, на втором фото, кстати, я с сеструхой раздавала листовки ресторана, в котором мы работали официантками, а на третьем моя подрружаня детства, которая скорее всего меня убьёт за это фото ахахах», - говорится в сообщении.
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В то же время Ивлеева призналась, что это еще не наиболее пикантные снимки.
«Прикольно было порыться в архивах😂 но это вообще не жесть. У меня есть фотки, где я работала гоу гоу и фотки периода клуба лак, когда я фоткалась со звездами, что приезжали петь туда по пятницам. Ох, с кем только не было фоток», - говорится в тексте сообщения.
Среди опубликованных снимков Ивлеева позирует во время раздачи листовок, на пляже, а также на выпасе коровы.
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