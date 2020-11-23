Публіка "випала" від несподіваного сюрпризу, який приготували гумористи Олена Кравець і Євген Кошовий з "Квартал 95"

Як передає Politeka.net, в Instagram телеканалу 1+1 опублікували "шматочок" виступу коміків на сцені "Вечірнього Кварталу" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Щаслива Кравець і не менш щасливий Кошовий приймали в гостях співака і ректора Київського університету культури Михайла Поплавського.

За сюжетом, Олена та Євген планують своє весілля.

"Як Олена Кравець та Євген Кошовий стали нареченими й влаштували знайомство з майбутнім тестем, яким став сам Михайло Поплавський - дивіться фрагмент нового "Вечірнього Кварталу", - йдеться у підписі.

"А що ви подаруєте мені на весілля?",- запитав у майбутнього тестя "кварталівець".

"Я подарую тобі, Женя, найцінніше - свій концертний піджак!", - відповів Поплавський, і тут же на сцену винесли той самий блискучий елемент сценічного образу Михайла Михайловича.

"Ох, ти йо-мойо, ось це так, ось це річ! Пощастило ж! Лєнка, в господарстві стане в нагоді... Я влітку в машині торпеду буду накривати, щоб не нагрівалася", - захопився подарунком Кошовий, придумавши йому "придатне" застосування.

Але на цьому не все. Поплавський приготував ще один сюрприз нареченим - свої пісні, які він виконає на їхньому весіллі.

"Тільки не це, будь ласка...", - заволав Євген, але було вже пізно.

Раніше ми повідомляли, в одному з номерів, що вразили українців, Євген Кошовий, Юрій Карпов і Юрій Великий покажуть зустріч Володимира Зеленського з олігархами в кабінеті президента. Для політичної пародії гумористи наділи відповідні костюми і навіть перуки.

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