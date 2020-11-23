Публіка "випала" від несподіваного сюрпризу, який приготували гумористи Олена Кравець і Євген Кошовий з "Квартал 95"
Як передає Politeka.net, в Instagram телеканалу 1+1 опублікували "шматочок" виступу коміків на сцені "Вечірнього Кварталу" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Щаслива Кравець і не менш щасливий Кошовий приймали в гостях співака і ректора Київського університету культури Михайла Поплавського.
За сюжетом, Олена та Євген планують своє весілля.
"Як Олена Кравець та Євген Кошовий стали нареченими й влаштували знайомство з майбутнім тестем, яким став сам Михайло Поплавський - дивіться фрагмент нового "Вечірнього Кварталу", - йдеться у підписі.
Зухвала Анджеліна Джолі переборщила з декольте, вип'ятивши напоказ апетитні "м'ячики": ось це вигляд!
Принц Гаррі приголомшив вчинком заради Міддлтон, розкрито деталі: "Меган Маркл не дісталося..."
Російська Кардашьян "розірвала" купальник своїми неймовірними розмірами: "Мистецтво спокуси"
Російська Кардаш'ян в невидимих легінсах зігнулася, забувши про норми пристойності: «Ух, цариця…»
"А що ви подаруєте мені на весілля?",- запитав у майбутнього тестя "кварталівець".
"Я подарую тобі, Женя, найцінніше - свій концертний піджак!", - відповів Поплавський, і тут же на сцену винесли той самий блискучий елемент сценічного образу Михайла Михайловича.
"Ох, ти йо-мойо, ось це так, ось це річ! Пощастило ж! Лєнка, в господарстві стане в нагоді... Я влітку в машині торпеду буду накривати, щоб не нагрівалася", - захопився подарунком Кошовий, придумавши йому "придатне" застосування.
Але на цьому не все. Поплавський приготував ще один сюрприз нареченим - свої пісні, які він виконає на їхньому весіллі.
"Тільки не це, будь ласка...", - заволав Євген, але було вже пізно.
Раніше ми повідомляли, в одному з номерів, що вразили українців, Євген Кошовий, Юрій Карпов і Юрій Великий покажуть зустріч Володимира Зеленського з олігархами в кабінеті президента. Для політичної пародії гумористи наділи відповідні костюми і навіть перуки.
Нагадаємо, що розповнілого і зарослого Кошового з "Квартал 95" помітили в одязі для вагітних: "взагалі інша людина"
Як повідомляла Politeka, носатий Кошовий спантеличив експериментами із зовнішністю: таким актора ще не бачили.
Також Politeka писала, що вперше за 19 років Кошовий заріс шевелюрою і бородою, кадри "бунту".