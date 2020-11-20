Евгений Кошевой, Елена Кравец и другие актеры студии "Квартал 95" продолжают удивлять своими талантами
Как сообщает Politeka.net, в соцсети "Инстаграм" появились кадры нового концерта, который выйдет в эфир 21 ноября. Авторы поста намекнули, что можно будет увидеть в новом выпуске "Вечернего квартала", и заинтриговали украинцев.
Так в одном из номеров Евгений Кошевой, Юрий Крапов и Юрий Великий покажут встречу Владимира Зеленского с олигархами в кабинете президента. Для политической пародии юмористы надели соответствующие костюмы и даже парики. Для другого номера "кварталовцы" пригласили на сцену певца Михаила Поплавского, которого посадили за стол вместе с Кошевым и Кравец. За чаем актерам удалось рассмешить звездного гостя.
"Друзья, приглашаем вас на премьеру нового "Вечернего Квартала", которая состоится в субботу в 20:20 на @ 1plus1_ua! Мы подготовили для вас бомбезний эфир с острыми актуальными номерами и вашими любимыми звездными гостями. Ждем всех у экранов. Время зарядиться позитивом!", - предупредили в посте.
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Ранее Евгений Кошевой за время карантина слегка отрастил волосы и усы в качестве эксперимента. Однако на днях артист решил, что лысина идет ему гораздо больше и сбрил волосы на голове - для этого он обратился к профессиональному парикмахеру, побоявшись стричься самостоятельно.
"После 19-ти лет лисовства)) решил 2 недели не бриться))) сегодня пошел в парикмахерскую, потому что сам бы с головой не справился", - поделился артист.
Напомним, что располневшего и заросшего Кошевого из "Квартал 95" заметили в одежде для беременных: "Вообще другой человек"
Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.
Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".