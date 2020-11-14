Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой решился на смелый эксперимент с внешностью

Как сообщает Politeka.net, впервые за 19 лет актер решил отрастить себе усы и волосы. На этот эксперимент, как объяснил актер, он решился, пока есть время.

Регулярно у себя в Инстаграм комик публикует фото, на которых демонстрирует прогресс роста волос. На последнем селфи, которым поделился актер, у него уже были довольно длинные усы, напоминающие усы казака. Кроме этого, на голове красовался довольно внушительный ежик. Стоит отметить, что селфи получилось не очень удачное, так как на фото у Кошевого был огромный нос.

Ранее мы писали, что украинцы бурно отреагировали на эксперименты Кошевого с волосами. Зрители очень привыкли к лысому из «Квартал 95», поэтому Кошевого с прической восприняли не все.

«Отращивает что бы щеки прикрыть...треснет скоро», «А мне Жека оч нравился лысым и без усов», «Совсем другой человек!», - пишут пользователи сети.

Как известно, сейчас Евгений Кошевой возглавляет «Вечерний квартал». Он сильно сдружился с еще одним комиком Студии Юрием Ткачем, с которым дружит семьями.

Напомним, что резко постаревший Кошевой из "Квартал 95" изумил сединой и густыми усами: "лучше бы остался лысым".

Как сообщала Politeka, что Кошевой с белобрысой шевелюрой и усатый Ткач из "Квартал 95" наделали шума: "Какие отвратительные...".

Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой из "Квартал 95" зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".