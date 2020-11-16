Украинский комик, звезда «Квартал 95» Евгений Кошевой стал объектом травли в сети после того, как решился отпустить волосы

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм поклонники стали обсуждать новую внешность актера. Как известно, Кошевой решился на кардинальную смену имиджа. Впервые за 19 лет он отпустил волосы и усы. Артист признался, что решился на эксперимент во время паузы между выступлениями.

Стоит отметить, что далеко не все зрители оценили внешний вид комика. Многим эксперимент пришелся по вкусу, но еще больше людей раскритиковали Кошевого.

«2020 год. Кошевой с волосами... Совпадение?», «Лысый и без щетины выглядит младше», «Ааа...вообще другой человек...сразу не узнала», «Харя в фотку скоро не влезит», «Никогда не нравился», «Ох и разнесло ж его», «Какие жестокие люди в комментариях», «шо аж затошнило от самого себя», «розовый Вам не идет», «И одел свитерок для беременных», «Ужасно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Юрий Ткач и Евгений Кошевой удивили переменами во внешности. Комики сыграли вместе в одном из номеров «Вечернего квартала». Ткач и Кошевой играли преступников, которых объявили в розыск. Выглядели мужчины очень смешно.

Напомним, что резко постаревший Кошевой изумил сединой и густыми усами: "лучше бы остался лысым".

Как сообщала Politeka, носатый Кошевой озадачил экспериментами с внешностью: таким актера еще не видели.

Также Politeka писала, что впервые за 19 лет Кошевой зарос шевелюрой и бородой, кадры "бунта".