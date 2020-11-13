Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой решил отрастить волосы, чем вызвал бурную реацию в соцсетях

Как сообщает Politeka со ссылкой на страницу "Квартал 95" в Инстаграм, известный юморист принял решение обзавестись "растительностью" на лице еще раньше и вот, наконец, исполнил свое обещание.

На снимке в соцсети на голове у "Лысого из Квартала" есть ежик, на лице отросла заметная щетина. Шоумен стоит рядом со своей супругой, которая довольно улыбается.

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть", - сказано в подписи к кадру.

Фанаты бурно отреагировали на новый снимок знаменитости. Некоторые пишут в комментариях, что Евгению идет новый образ, другие просят, чтобы он немедленно вернул себе прежний образ, так полюбившийся украинцам, и сбрил щетину на голове и щеках.

"Очень идёт Помолодшав А мне Жека оч нравился лысым и без усов😍 Красавчик!) Очень хорошо👏 Можна трішки походити і з їжачком🔥👏😂 Прикольненько 👏👏👏👏👏👏🔥 Клаааас!!! Помолодшав в їжачком👍 Пресняков младший Просто лень брить голову Вуса збрийте)) Круто,ему идёт с "iжачком") Жека огонь красава Это бунт !!! Ему так даже лучше , но платить будут меньше?!) Непривычно, классно,хороший эксперимент Карасивенький!!! 2020 Дуже пасує👍 Ему круче было с лысиной 😢", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что юморист предстал совсем непохожим на себя: артиста изменили до неузнаваемости огромные глаза и нос, а вот рот наоборот исчез. Такого эффекта удалось достичь благодаря специальной маске для видео.

В таком виде Кошевой решил показать пародию на известного ведущего политического шоу Савика Шустера.

Напомним, затравленная дочь Кошевого из «Квартал 95» не выдержала и решилась на признание.

Как сообщала Politeka, бойкот "Кварталу 95" под руководством Кошевого, народ готов на крайние меры: "Женя, скоро пачка треснет".

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» превратился в рэпера, Потап обзавидуется: «Йоу, друзья!».