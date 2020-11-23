Відома актриса Тетяна Кравченко, зірка серіалу "Свати", розповіла, як закохалася у свого партнера по знімальному майданчику

Про свої почуття артистка, яка зіграла Валентину Будько, розповіла в одному з ТВ-шоу. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз)

Кравченко зізналася, що перенесла почуття до свого серіального чоловіка Івана Будька (Федора Добронравова) в реальне життя

"На третіх "Сватах" зі мною трапилася ця біда, або щастя. Ми весь час лежали з ним в ліжку, весь час, за сюжетом. Весь час в ліжку, і в ліжку. І готувала я, і годувала. І в ліжку, і в ліжку. І мій організм відгукнувся, відреагував. Мене потягнуло вже в житті. Закохалася, прям, приставала. Як добре, що він відмовив мені. Ми з ним залишилися друзями. Він вірний чоловік. Я перший раз в житті бачу такого чоловіка. Він вірний їй, він любить ... це якийсь дійсно ... під ковпак, возити і показувати", - зізналася актриса.

Як відомо, Федір Добронравов вже більше 30 років щасливий у шлюбі з Іриною Добронравовою (працює дитячим вихователем). У подружжя є двоє синів-Віктор та Іван, які пішли по стопах батька і обрали для себе акторське ремесло.

А ось подружнє життя Тетяни Кравченко не склалося. У неї було кілька чоловіків, але шлюби закінчилися розлученнями. У актриси є дочка Анна.

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