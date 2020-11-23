Известная актриса Татьяна Кравченко, звезда сериала "Сваты", рассказала, как влюбилась в своего партнера по съемочной площадке

О своих чувствах артистка, сыгравшая Валентину Будько, рассказала в одном из ТВ-шоу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Кравченко призналась, что перенесла чувства к своему сериальному супругу Ивану Будько (Федору Добронравову) в реальную жизнь

«На третьих «Сватах» со мной случилась эта беда, или счастье. Мы все время лежали с ним в койке, все время, по сюжету. Все время в постели, и в постели. И готовила я, и кормила. И в постели, и в постели. И мой организм отозвался, отреагировал. Меня потянуло уже в жизни. Влюбилась, прям, приставала. Как хорошо, что он отказал мне. Мы с ним остались друзьями. Он верный муж. Я первый раз в жизни вижу такого мужчину. Он верен ей, он любит… Это какой-то действительно… под колпак, возить и показывать», - призналась актриса.

Как известно, Федор Добронравов уже более 30 лет счастлив в браке с Ириной Добронравовой (работает детским воспитателем). У супругов есть двое сыновей – Виктор и Иван, которые пошли по стопам отца и избрали для себя актерское ремесло.

А вот супружеская жизнь Татьяны Кравченко не сложилась. У нее было несколько мужей, но браки закончились разводами. У актрисы есть дочь Анна.

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