Телеведуча Леся Нікітюк збентежила креативним підходом і раптовими змінами, з'явившись на паркеті "Танців з зірками"

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в образі чорного лебедя (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Побачивши облисілу Лесю, користувачі Мережі "скрикнули" - невже довговолоса блондинка позбулася розкішної копиці?

Гладенька голова ведучої, звичайно, виявилася всього лише частиною ретельно продуманого образу, адже це спеціальна маска.

На кадрах Леся здивувала танцювальними па в чорній балетній пачці з напівпрозорим вишитим верхом і з "опудалом" лебедя на шиї.

"Чого не зробиш, заради публіки, заради вас! В такий-то час... Посміхнулися вчора на @tanci1plus1 ??😍", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене: люди не стримували емоцій. Однією з перших пост лайкнула суддя проекту, прима-балерина Катерина Кухар.

Примітно, що деякі жартома порівняли Лесю з лисим голлівудським актором Він Дізелем, іншим здалося, що перед ними український журналіст Дмитро Гордон.

Але найбільше, напевно, образ Лесі зачепив суддю проекту - Влада Яму, який вже багато років повністю голить голову.

"Дзвонив продюсер Форсажу, тебе затвердили, замість Він Дізеля! 😻" - "Він Іванівна😄"

"Прима Лебединого Озера!⭐️"

"5 Елемент" Люка - відпочиває! 🔥😍"

"Навіть Влад Яма позаздрив такій лисині 😂 🔥 "

"Несподівана лисина підірвала паркет. Слів немає 😂 😂 😂 "

"Дуже злякалася 😱"

"Леся!!!! Ти що наробила? Де волосся????"

"Я думала - Дмитро Гордон😂"

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.