Телеведуча Леся Нікітюк збентежила креативним підходом і раптовими змінами, з'явившись на паркеті "Танців з зірками"
Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в образі чорного лебедя (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Побачивши облисілу Лесю, користувачі Мережі "скрикнули" - невже довговолоса блондинка позбулася розкішної копиці?
Гладенька голова ведучої, звичайно, виявилася всього лише частиною ретельно продуманого образу, адже це спеціальна маска.
На кадрах Леся здивувала танцювальними па в чорній балетній пачці з напівпрозорим вишитим верхом і з "опудалом" лебедя на шиї.
Мейхер після дочок привела на "Танці з зірками" 18-річного сина, Горбунов не змовчав: "Дядько з вусами"
Розпусна Дженніфер Лопес без ліфчика і з новою зачіскою приголомшила змінами в зовнішності: "Боже мій..."
Софія Ротару опинилася в епіцентрі скандалу в Росії, дісталося Пугачовій: "На відміну від тієї ж Алки..."
"Будь ласка, повернися": екс-наречена Кличка Хайден Панеттьєрі без макіяжу розбурхала квітковим образом
"Чого не зробиш, заради публіки, заради вас! В такий-то час... Посміхнулися вчора на @tanci1plus1 ??😍", - підписала кадри зірка.
Користувачі кинулися коментувати побачене: люди не стримували емоцій. Однією з перших пост лайкнула суддя проекту, прима-балерина Катерина Кухар.
Примітно, що деякі жартома порівняли Лесю з лисим голлівудським актором Він Дізелем, іншим здалося, що перед ними український журналіст Дмитро Гордон.
Але найбільше, напевно, образ Лесі зачепив суддю проекту - Влада Яму, який вже багато років повністю голить голову.
"Дзвонив продюсер Форсажу, тебе затвердили, замість Він Дізеля! 😻" - "Він Іванівна😄"
"Прима Лебединого Озера!⭐️"
"5 Елемент" Люка - відпочиває! 🔥😍"
"Навіть Влад Яма позаздрив такій лисині 😂 🔥 "
"Несподівана лисина підірвала паркет. Слів немає 😂 😂 😂 "
"Дуже злякалася 😱"
"Леся!!!! Ти що наробила? Де волосся????"
"Я думала - Дмитро Гордон😂"
Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.
Також Politeka писала, що хижа Нікітюк з розрізом до трусиків полоскотала нерви пікантною шарадою.