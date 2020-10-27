Оля Фреймут похвасталась своим партнером по «Танцям з зірками» Ильей Падзиной, которым, в свою очередь, успела заинтересоваться Леся Никитюк

В прошлом выпуске популярного танцевального шоу известная ведущая Леся Никитюк присоединилась к паре Фреймут и Падзины. В своем Инстаграм Фреймут поделилась новым постом, в котором показала своего горячего партнера.

«Шанель говорила, что лучший аксессуар женщины - мужчина рядом. А как по мне - это прическа. Команда стиля подарила мне вот такой look на вечер. Теперь думаю подстричь волосы. Что посоветуете?», - написала ведущая.

На фото она позирует рядом с Падзиной в своем образе для выступления. При этом вместо привычных длинных волос ее украшает стильное каре.

В свою очередь, Никитюк также поделилась снимком с прошлого эфира "Танцев". На нем Падзина стоит по середине, а две ведущие страстно прижимаются к нему. При этом Леся соблазнительно отставила ножку, засветив чулки в высоком разрезе своего танцевального платья. Разрез Фреймут также позволил ей продемонстрировать подтянутые ножки, но выглядит она при этом явно не в своей тарелке.

«Прям довольный стоит», - подписала фото Никитюк, явно комментируя реакцию Падзины на двух красоток, соревнующихся за его внимание.

Напомним, хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой: "Что за тигрица".

Как сообщала Politeka, Фреймут задрала платье, чтобы пристыдить украинцев, но попала впросак.

Также Politeka писала, что бесстыжая Никитюк увела у Фреймут красавчика из "Танців з зірками", кадры страсти: "Скоро ребенок появится".