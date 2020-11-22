Телеведущая Леся Никитюк взбудоражила публику новой выходкой

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе.

Дерзкая Никитюк с высоким хвостиком в черном мини-платье, ажурных колготках и стильных ботинках раскорячилась на столе перед зеркалом. Девушка бесстыдно раздвинула ноги, прикрыв "срам" складками юбки.

При этом Леся хищно посмотрела в камеру.

"Доллар бы так падал, как мой вес на фото в инст😁 Всім гарного вечора🍿😘", - подписала фото звезда.

Пост собрал более 70 тысяч лайков. Не удержалась даже певица MARUV, оценив этот кадр "сердечком".

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Куда ноги на стол?!)))"

"Лесик, ти вогонь👍👍💕!!!"

"Тащусь😍😍"

"А что стол кривой и в зеркале ляжка толще?😁))"

"Мимо😂😂"

"Главное, чтобы не в обратную сторону 😅!"

"Леся ни скрывай красоту😍 ты супер"

"ти подиви яка балувана :)"

Ранее мы сообщали, Никитюк выставила фото без фильтров, напугав поклоннков "опухшим" лицом. Девушка показала себя вблизи, в том же наряде, что и на фото выше.

Леся слегка наклонила голову, одарив публику милой улыбкой, и сделав жест пальцами "мир".

«Бодипозитив!!! Обожаю 🥰Даже если мое тело когда-то изменится, любить себя, я не перестану😌 А вы меня будете любить такой? 😁», - спросила телеведущая.

"Запухла канеш", "Леся,ты что прикалываешься? 🤣🤣🤣", "Красота", "Конечно, буду! Главное, не какое тело, а внутри этого тела", " ООО немножко личико поправилось👍", "И такая, и такая очень красивая😍", - ответили фанаты.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.