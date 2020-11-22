Телеведущая Леся Никитюк взбудоражила публику новой выходкой
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в вызывающей позе.
Дерзкая Никитюк с высоким хвостиком в черном мини-платье, ажурных колготках и стильных ботинках раскорячилась на столе перед зеркалом. Девушка бесстыдно раздвинула ноги, прикрыв "срам" складками юбки.
При этом Леся хищно посмотрела в камеру.
"Доллар бы так падал, как мой вес на фото в инст😁 Всім гарного вечора🍿😘", - подписала фото звезда.
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Пост собрал более 70 тысяч лайков. Не удержалась даже певица MARUV, оценив этот кадр "сердечком".
Пользователи кинулись обсуждать увиденное:
"Куда ноги на стол?!)))"
"Лесик, ти вогонь👍👍💕!!!"
"Тащусь😍😍"
"А что стол кривой и в зеркале ляжка толще?😁))"
"Мимо😂😂"
"Главное, чтобы не в обратную сторону 😅!"
"Леся ни скрывай красоту😍 ты супер"
"ти подиви яка балувана :)"
Ранее мы сообщали, Никитюк выставила фото без фильтров, напугав поклоннков "опухшим" лицом. Девушка показала себя вблизи, в том же наряде, что и на фото выше.
Леся слегка наклонила голову, одарив публику милой улыбкой, и сделав жест пальцами "мир".
«Бодипозитив!!! Обожаю 🥰Даже если мое тело когда-то изменится, любить себя, я не перестану😌 А вы меня будете любить такой? 😁», - спросила телеведущая.
"Запухла канеш", "Леся,ты что прикалываешься? 🤣🤣🤣", "Красота", "Конечно, буду! Главное, не какое тело, а внутри этого тела", " ООО немножко личико поправилось👍", "И такая, и такая очень красивая😍", - ответили фанаты.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.