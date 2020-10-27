Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась кадрами в джакузи

Как сообщает Politeka, теледива опубликовала соответствующие кадры на своей странице в Инстаграм.

Никитюк показала, как проводит время в бассейне и отдыхает в джакузи.

В Сторис она показала, как учит плавать свою племянницу Полину.

Также Никитюк похвасталась кадрами с гидромассажа.

«Тьотя в Джакузьке», - шутливо подписала кадры телеведущая.

Кроме того, она похвасталась шпагатом, правда не своим, а племянницы. И поинтересовалась, могут ли повторить это ее фолловеры.

Как известно, Леся Никитюк обожает свою семью. Она души не чает в своих маленьких племянницах, ведь своих детей пока у теледивы нет, но она очень любит малышей. Пока шоувумен с удовольствием проводит время с племянницами.

Напомним, ранее Леся Никитюк стала крестной матерью. Интересно, что такое событие напророчила ей гадалка.

«Это очень хороший человек, который любит животных. Но самое важное, что я вижу, – это ребенок. Если у человека его нет, то в ближайшем будущем появится. Или же будут крестины. Когда ты крестишь ребенка, то энергетически принимаешь его за своего», - заявила ясновидящая Белла на программе «Кто против блондинок», которую ведет Никитюк.

Напомним, задорная Леся Никитюк не на шутку расшалилась в постели.

Как сообщала Politeka, набравшая 12 килограммов Леся Никитюк из "Орла и решки" ошеломила признанием.

Также Politeka писала, что бесшабашная Никитюк в тоненьком топе удивила лишними частями тела.