Телеведущая Леся Никитюк обескуражила креативным подходом и внезапными изменениями, появившись на паркете "Танців з зірками"

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в образе черного лебедя (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

При виде облысевшей Леси, пользователи Сети "вскрикнули" - неужели длинноволосая блондинка лишилась роскошной копны?

Гладенькая голова ведущей, конечно, оказалась всего лишь частью тщательно продуманного образа, ведь это специальная маска.

На кадрах Леся удивила танцевальными па в черной балетной пачке с полупрозрачным вышитым верхом и с "чучелом" лебедя на шее.

"Чего не сделаешь, ради публики, ради вас! В такое-то время... Улыбнулись вчера на @tanci1plus1 ??😍", - подписала кадры звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное: люди не сдерживали эмоций. Одной из первых пост лайкнула судья проекта, прима-балерина Екатерина Кухар.

Примечательно, что некоторые в шутку сравнили Лесю с лысым голливудским актером Вин Дизелем, другим показалось, что перед ними украинский журналист Дмитрий Гордон.

Но больше всего, наверно, образ Леси зацепил судью проекта - Влада Яму, который уже много лет полностью бреет голову.

"Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля! 😻" - "Вин Ивановна😄"

"Прима Лебединого Озера!⭐️"

"5 элемент" Люка - отдыхает! 🔥😍"

"Даже Влад Яма позавидовал такой лысине 😂🔥"

"Неожиданная лысина взорвала паркет. Слов нет😂😂😂"

"Очень испугалась 😱"

"Леся!!!! Ты что наделала? Где волосы????"

"Я думала - Дмитрий Гордон😂"

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.