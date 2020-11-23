Телеведущая Леся Никитюк обескуражила креативным подходом и внезапными изменениями, появившись на паркете "Танців з зірками"
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в образе черного лебедя (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
При виде облысевшей Леси, пользователи Сети "вскрикнули" - неужели длинноволосая блондинка лишилась роскошной копны?
Гладенькая голова ведущей, конечно, оказалась всего лишь частью тщательно продуманного образа, ведь это специальная маска.
На кадрах Леся удивила танцевальными па в черной балетной пачке с полупрозрачным вышитым верхом и с "чучелом" лебедя на шее.
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"Чего не сделаешь, ради публики, ради вас! В такое-то время... Улыбнулись вчера на @tanci1plus1 ??😍", - подписала кадры звезда.
Пользователи кинулись комментировать увиденное: люди не сдерживали эмоций. Одной из первых пост лайкнула судья проекта, прима-балерина Екатерина Кухар.
Примечательно, что некоторые в шутку сравнили Лесю с лысым голливудским актером Вин Дизелем, другим показалось, что перед ними украинский журналист Дмитрий Гордон.
Но больше всего, наверно, образ Леси зацепил судью проекта - Влада Яму, который уже много лет полностью бреет голову.
"Звонил продюсер Форсажа, тебя утвердили, вместо Вин Дизеля! 😻" - "Вин Ивановна😄"
"Прима Лебединого Озера!⭐️"
"5 элемент" Люка - отдыхает! 🔥😍"
"Даже Влад Яма позавидовал такой лысине 😂🔥"
"Неожиданная лысина взорвала паркет. Слов нет😂😂😂"
"Очень испугалась 😱"
"Леся!!!! Ты что наделала? Где волосы????"
"Я думала - Дмитрий Гордон😂"
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
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