Телеведущая Леся Никитюк заставила поклонников пристально изучить ее ультраоткровенный образ, дабы разгадать шараду

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в золотисто-бронзовом наряде.

Безумный вырез на груди и не менее безумный внизу, доходящий аж до трусиков, будоражит фантазию. Более того, блондинка подлила масла в огонь, не надев бюстгальтера и показав упругие прелести.

Леся в черных чулках, с ярким макияжем и идеальной укладкой, расставила ножки и хищно посмотрела в камеру, ухватившись за локон.

"Чего нет на 2й фотке? 🤔 Найди отличие👇🏻👇🏻👇🏻", - обескуражила загадкой Никитюк, заставив всех прильнуть к экранам.

"Серьга на левом ухе отсуствует на 2 фото)"

"Другої ноги, як і на першій😂 а, взагалі, образ - бомба🎉"

"Что за тигрица в ленте?💓"

"От же ж, сижу разгадываю"

Ранее мы сообщали, Никитюк изумила страстными объятиями с Ильей Падзиной, партнером Ольги Фреймут в шоу "Танці з зірками". Их совместные фото опубликованы в Инстаграм.

На снимках парочка тесно прижалась друг к другу и продемонстрировала неподдельную страсть. Падзина схватил свою партнершу за талию и с наслаждением вдохнул аромат ее волос. Никитюк, в свою очередь, приложилась рукой к бедру красавца и поиграла со своими волосами.

"Шикарный вид - шикарный вечер☺️ И прикольный Dance 💃 кайфанула прям 🤪 Смотрели ? Как вам?", - поинтересовалась звезда в подписи.

"Леська, все було класно, я не могла очей відірвати❤️❤️❤️❤️❤️😍"; "Шикарная тигрица !♥️♥️♥️🤤"; "Вы просто клас , вау ! ❤️"; "хорошо взялся😄"; "Паренек, пока держал тебя за бедро, в космос слетал раз пять", - отреагировали пользователи.

Напомним, Фреймут на фоне Никитюк опозорилась на "Танцях з зірками", видео нового фиаско

Как сообщала Politeka, Ольге Фреймут после Кухар досталось от Никитюк, на "Танцях з зірками" стало еще жарче.

Также Politeka писала, что Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.