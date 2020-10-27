Телеведущая Леся Никитюк заставила поклонников пристально изучить ее ультраоткровенный образ, дабы разгадать шараду
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие фото, на которых предстала в золотисто-бронзовом наряде.
Безумный вырез на груди и не менее безумный внизу, доходящий аж до трусиков, будоражит фантазию. Более того, блондинка подлила масла в огонь, не надев бюстгальтера и показав упругие прелести.
Леся в черных чулках, с ярким макияжем и идеальной укладкой, расставила ножки и хищно посмотрела в камеру, ухватившись за локон.
"Чего нет на 2й фотке? 🤔 Найди отличие👇🏻👇🏻👇🏻", - обескуражила загадкой Никитюк, заставив всех прильнуть к экранам.
Орбакайте произвела фурор выходом с тремя детьми, Пугачевой на радость: «Молодец Кристиночка»
Не хуже Асмус и Брежневой: как выглядят первые жены Харламова, Меладзе и Баскова, редкие фото
Новый скандал после "Танців з зірками", Фреймут и Кухар разнесли из-за ухода Петрожицкой: "Мерзко было..."
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
"Серьга на левом ухе отсуствует на 2 фото)"
"Другої ноги, як і на першій😂 а, взагалі, образ - бомба🎉"
"Что за тигрица в ленте?💓"
"От же ж, сижу разгадываю"
Ранее мы сообщали, Никитюк изумила страстными объятиями с Ильей Падзиной, партнером Ольги Фреймут в шоу "Танці з зірками". Их совместные фото опубликованы в Инстаграм.
На снимках парочка тесно прижалась друг к другу и продемонстрировала неподдельную страсть. Падзина схватил свою партнершу за талию и с наслаждением вдохнул аромат ее волос. Никитюк, в свою очередь, приложилась рукой к бедру красавца и поиграла со своими волосами.
"Шикарный вид - шикарный вечер☺️ И прикольный Dance 💃 кайфанула прям 🤪 Смотрели ? Как вам?", - поинтересовалась звезда в подписи.
"Леська, все було класно, я не могла очей відірвати❤️❤️❤️❤️❤️😍"; "Шикарная тигрица !♥️♥️♥️🤤"; "Вы просто клас , вау ! ❤️"; "хорошо взялся😄"; "Паренек, пока держал тебя за бедро, в космос слетал раз пять", - отреагировали пользователи.
Напомним, Фреймут на фоне Никитюк опозорилась на "Танцях з зірками", видео нового фиаско
Как сообщала Politeka, Ольге Фреймут после Кухар досталось от Никитюк, на "Танцях з зірками" стало еще жарче.
Также Politeka писала, что Фреймут из "Танців з зірками" убила наповал резким высказыванием.