Красі років 20, не більше

Схудла Ані Лорак произвела фурор спокусливими вигинами

Кадри на сторінці артистки в Instagram приголомшили користувачів мережі.

На опублікованому відео, Лорак репетирує танцювальний номер разом з групою під пісню "Твоей любимой".

Сама співачка зазначила, що процес створення танцювальної композиції потаємний. Фанатів вкрай зацікавило це чорно-біле відео. Вони відзначили, що зірка танцює чудово. Також фоловери не обійшли увагою її шикарну струнку фігуру.

Форми Лорак підкреслила тісними лосинами і кроп-топом чорного кольору. Її волосся зібране в хвіст, а на обличчі, схоже відсутній макіяж.

"Відразу навіть не впізнала. Красу років 20 не більше», «Як же класно😻😻😻надихаєте 😻😻😻наш ідеал😻😻😻наша Діва», «Фігура - 🔥🔥🔥 Талія - космос 💎 Як плавно, ритмічно, з душею і настроєм виходить танцювати 💋», «Боже, ну ви просто неймовірна, така красива, така витончена, просто вау😍🔥», «Професіоналізм завжди заворожує», «Ой, яка жо....» ,- пишуть в коментарях.

Зазначимо, Лорак відома своїми танцювальними номерами. Її концерти часто перетворюються на справжні шоу.

Нагадаємо, що худа Ані Лорак вразила молодим виглядом в стильній-міні сукні: "це взагалі ви?"

Як повідомляла Politeka, екс-директор приголомшив одкровеннями про ворожнечу Світлани Лободи з Ані Лорак

Також Politeka писала, що щаслива Лорак обтягнула животик, розсекретивши зміни у фігурі: "Фоткал Лазарєв"